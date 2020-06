Dolly Parton: Dank Corona eine bessere Freundin

Die Coronavirus-Pandemie hat Dolly Parton eine wichtige Lektion gelernt.

Das machte die Country-Sängerin in ihrem neuesten Track „When Life is Good Again“ deutlich. Darin singt sie laut „contactmusic.com“: „Wenn das Leben wieder gut läuft, dann werde ich eine bessere Freundin sein. Rücksichtsvoller als ich es vorher war, ich werde dann so anders sein. Mehr im Moment, wenn das Leben wieder gut ist.“

Dolly Parton hat übrigens eine Million Dollar für die Suche nach einem Heilmittel gegen Corona gespendet.

