Dorrey Lyles: Das, was kommt, ist besser als das, was war

Dorrey Lyles ist eine wahre Optimistin. Und diese Einstellung der Soul-Sängerin findet sich auch in ihrer Musik wieder, so beispielsweise in ihrem kommenden Solo-Debütalbum „My Realized Dream“.

Wie „MCS“ berichtet, gibt es einen Bibelspruch, den Lyles gerne zitiert und der lautet: „Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.“

Das Solo-Debütalbum „My Realized Dream“ von Dorrey Lyles erscheint übrigens nächste Woche (12.06.).

Foto: (c) David Beecroft / Germania Music