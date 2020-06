Dua Lipa genießt die Corona-Reglosigkeit

Für Dua Lipa ist es zwar ungewohnt, dass sie aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns so lange an einem Ort verweilen muss, doch sie genießt diesen Zustand auch sehr.

Im „What We Coulda Been“-Podcast erzählte die Sängerin: „Es ist komisch, so lange in London zu sein. Ich denke nicht, dass ich in den letzten fünf oder sechs Jahren so viel Zeit hier verbracht habe. Als ich mal nachgezählt habe, wie viele Tage ich 2018 in meinem Bett in London geschlafen habe, kam ich auf 22. Und das war übers ganze Jahr verteilt. Diesen Rekord habe ich 2020 definitiv geschlagen. Ich lerne, diese Reglosigkeit zu genießen. Alles war sonst immer so los, los los.“

Diese Stille verbringt Dua Lipa übrigens mit ihrem Freund Anwar Hadid. Das Paar feierte vor kurzem sein Einjähriges.

