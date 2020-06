Dua Lipa: „Ich lerne…“

Die Coronavirus-Pandemie und der daraus resultierte Lockdown hat Dua Lipa eine völlig neue Sichtweise auf viele Dinge in ihrem Leben gegeben.

Im „What We Coulda Be“-Podcast sagte die Sängerin dazu: „Ich lerne, geduldiger zu sein. Ich lerne, dass nichts so dringend ist, wie es in den letzten Jahren den Anschein hatte. Ich lerne, dass ich mehr Dinge von zuhause aus machen kann.“ Allerdings meinte Dua auch: „Ich vermisse es jedoch, zu reisen und auf Tour zu sein und TV-Performances von zuhause aus zu machen, ist eine Herausforderung.“

Dua Lipa genießt es allerdings sehr, aktuell wieder mehr Zeit zuhause zu verbringen und mehrere Nächte in ihrem eigenen Bett schlafen zu können.

Foto: (c) Landmark / PR Photos