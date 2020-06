Dwayne Johnson hält Abschlussrede für sieben Dollar

Erst vor kurzem hat Dwayne Johnson ein Video auf „Instagram“ hochgeladen, in welchem er den US-Präsidenten Donald Trump fragt: „Wo bist du?“ Damit hat „The Rock“ seine Solidarität mit der „Black Lives Matter“-Bewegung zum Ausdruck gebracht.

Daraufhin hat der Schauspieler jetzt einen Brief von der High School-Absolventin Lorraine bekommen. Darin bedankt sie sich bei Johnson für sein Engagement und bittet ihn, eine Abschlussrede für ihren Jahrgang zu halten. Dabei legte die Schülerin sieben Dollar bei. Der Hollywood-Star hatte nämlich vor 26 Jahren genau sieben Dollar in der Tasche, als er aus der Canadian Football League ausgeschlossen wurde. Johnson hätte die Rede aber auch ohne den symbolischen Obolus gehalten. In einem „Instagram“-Video liest er den Brief vor und sagt: „Ich hätte das auch umsonst gemacht. Ich wäre zweimal um die Welt geflogen und wieder zurück, um zu euch zu kommen und zu euch zu sprechen. Hättet ihr eine normale Abschlussfeier gehabt, wäre ich gekommen.“

Dwayne Johnson soll übrigens mit Emily Blunt zum Superhelden-Ehepaar mutieren.

Foto: (c) Carla Van Wagoner / PR Photos