Eben: Neue EP „Honeydew“ ist da!

Am 18.06. hat Eben seine Debüt-EP „Honeydew“ rausgebracht und darauf ist der Musiker auch sichtlich stolz.

Via „Instagram“ schrieb er: „Ich bin so aufgeregt, dass ‚Honeydew‘ endlich raus ist! Ab diesem Jahr war es mein Ziel, in eine ehrliche Richtung zu gehen, die Stimmung für mich zu schützen und ein neues Kapitel zu beginnen. Diese EP repräsentiert das. Hoffe es gefällt euch allen!“

Über die letzten Jahre sagte Eben noch: „Es war für mich eine gewaltige Übergangsphase. Ich lebte, wurde erwachsen und sammelte Erfahrungen. Ich habe mein gesamtes Wesen in die Musik gesteckt. Ich begab mich an Orte in meinem Kopf, die ich zuvor gemieden hatte, wo aber die wahre Ehrlichkeit liegt. Es war extrem therapeutisch. Ich schrieb exakt das, was ich fühlte.“

Foto: (c) Helen Showalter / Warner Music