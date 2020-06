Ed Sheeran: Bar auf die Kralle

Ed Sheeran will sein hart verdientes Geld sinnvoll investieren – und zwar in Immobilien. Doch dafür braucht der Mulitmillionär nicht die Hilfe eines Kreditinstituts: Sage und schreibe 60 Millionen Euro bezahlte der 29-Jährige für Häuser und Wohnungen ganz einfach bar auf die Kralle.

Ein Insider verriet dazu der „Sun“: „Dadurch, dass Ed früher in Armut und teilweise auf der Straße lebte, wollte er sich nicht von irgendwelchen Kreditinstituten abhängig machen.“ Laut der UK-Rich-List der „Sunday Times“ verfügt der Brite aktuell über ein Gesamtvermögen von 226 Millionen Euro. Einen Teil dieses Kapitals stecke er jetzt in 22 Immobilien in London.

Übrigens: Ed Sheeran ist der reichste Künstler unter 30 Jahren in Großbritannien.

