Ed Sheeran: Bewegung auf seinem „Instagram“-Account

An Weihnachten offenbarte Ed Sheeran, dass er 2020 eine Pause einlegen wird. Nunja, was soll man sechs Monate später sagen? Er hätte sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Von Sheeran gibt es absolut nichts zu sehen oder zu hören. Sein „Instagram“-Profil steht seit besagter Verkündung still – zumindest bis vor wenigen Tagen.

Sheeran war tatsächlich mal wieder online. Ganz klammheimlich und nahezu unbemerkt hat der Sänger sein Profilbild ausgetauscht. Dort steht jetzt mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund der Schriftzug: „Black Lives Matter“.

Damit schließt sich der Brite vielen seiner Kollegen an, die sich seit dem Mord an George Floyd gegen Rassismus stark machen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos