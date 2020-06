Elif: Das war in den letzten Jahren bei ihr los

Drei Jahre ist es her, seit Elif ihr letztes Album „Doppelleben“ veröffentlichte. Doch seit Ende letzter Woche (05.06.) gibt es endlich neue Musik von der 27-Jährigen – und zwar in Form der Single „Kann das so bleiben.“

Auf die Frage, was der Grund für die lange Pause war, sagte die Sängerin laut „Sony Music“: „Es ist viel passiert.“ Beispielsweise trennte sich Elfi in den letzten zwei Jahren von ihrem Label und Management und beendete auch die toxische Beziehung, in der sie feststeckte. Sie erzählte weiter: „Der Typ hat mich runtergemacht und mir mein Selbstwertgefühl genommen, bis nichts mehr von mir übrig war. Wenn man die ganze Zeit nur hört, dass man nichts kann und nichts wert ist, glaubt man das irgendwann.“ Elif entschiedet sich eine Therapie zu machen: „Ich habe gelernt, dass Kunst nicht dafür da ist, um Dinge zu verarbeiten. Ich habe die Kunst immer genutzt, um mich besser verstehen zu wollen. Aber Kunst entsteht einfach. Ich schreibe ein Lied, weil ich bin, wie ich bin.“

Ganz ruhig ist es doch nicht gewesen: Gemeinsam mit dem Rapper Samra hatte Elif dieses Jahr die Single „Zu Ende“ herausgebracht, die auf Platz vier der Charts einstieg.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music