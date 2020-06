Elif über ihre neue Single „Kann das bitte so bleiben“

Seit Ende letzter Woche (05.06.) gibt es die neueste Single „Kann das bitte so bleiben“ von Elif. Das ist der erste Vorbote aus ihrem kommenden Album „Nacht“.

Über das Stück selbst meinte die Sängerin laut „Sony Music“: „In meiner Welt ist es so, dass ich über alles Mögliche nachdenke und viel in mich gehe. Ich bin ständig damit beschäftigt, zu analysieren und herauszufinden, was in mir abgeht. Der Song ist das genaue Gegenteil: Er handelt davon, einfach nur im Jetzt zu sein. Nichts erzwingen, sondern sich einfach fallen lassen und in das Leben vertrauen.“

In den letzten Jahren ist bei Elif übrigens so Einiges losgewesen.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music