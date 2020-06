Ellie Goulding bietet Rat und Orientierung

Ein unschuldiger Mann ist brutal ermordet worden und das aller Wahrscheinlichkeit nur, weil er schwarz war. Wie soll man sich da nur verhalten? Ellie Goulding hat dafür eine Lösung parat. Weiterbildung und Informationen sammeln sind ihrer Ansicht nach eine gute Möglichkeit, sich fundiert eine eigene Meinung zu diesem Thema zu bilden.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin: „Wenn ihr euch vom Lesematerial überwältigt fühlt, weil ihr euch verzweifelt informieren wollt, (…) dann empfehle ich euch die App Blinkist. Dort werden die Kernpunkte und Ansichten eines Autors sehr gut zusammengefasst. Meiner Meinung nach sollten Bücher/Geschichte nie durchgeblättert werden, aber wenn ihr sofort Fakten wollt und nebenbei noch einen Job/Kind habt… Ich habe mit ‚Why I’m No Longer Talking to White People About Race‘ angefangen, welches ich jetzt komplett lesen werden. Das ist keine Werbung.“

