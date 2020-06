Ellie Goulding: Klimakrise und Rassismus-Krise gehören zusammen

Der Kampf gegen Rassismus und der Kampf für den Klimaschutz gehen für Ellie Goulding Hand in Hand.

Deswegen veröffentlichte die Sängerin in ihrer „Instagram Story“ auch ein Zitat der Meeresbiologin Dr. Ayana Elizabeth Johnson, in dem es heißt: „An die weißen Menschen, die sich darum kümmern, einen bewohnbaren Planeten zu erhalten. Ihr müsst aktive Anti-Rassisten werden. Ihr müsst verstehen, dass unsere rassistische Ungleichheitskrise mit unserer Klimakrise verflochten ist. Wenn wir nicht an beidem arbeiten, dann wird keines von beiden Erfolg haben. Ihr müsst hervortreten. Bitte. Denn ich bin erschöpft.“

Ellie Goulding ist bekanntlich eine große Verfechterin der Umwelt.

