Ellie Goulding: Perfekte Hochzeit dank Craig David

Craig David hat dafür gesorgt, dass Ellie Goulding ihre Hochzeit niemals vergessen wird. Letztes Jahr haben sich die Sängerin und Caspar Jopling das Ja-Wort gegeben.

Gegenüber Zane Lowe bei „Apple Music“ gestand Goulding: „Lange Zeit war ich total in Craig David verliebt. Er war mein erster Popauftritt in Birmingham und er hat mich dabei angeschaut, auch als ich ganz weit oben saß. Er hatte definitiv Augenkontakt mit mir. Nein, das hatte er nicht, aber man darf ja wohl noch träumen. Dass er an meiner Hochzeit gesungen hat, hat den Kreislauf geschlossen. Am Ende bin ich zu ihm auf die Bühne gestiegen und habe mit ihm an meiner Hochzeit gesungen und es war einfach perfekt. Das habe ich noch nie jemanden gegenüber zugegeben, aber das habe ich getan.“

Ungewohntes Geständnis von Ellie Goulding: Normalerweise hebt sich die Sängerin dies für ihre Songs auf.

