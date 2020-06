Elton John: Großes Lob für Rina Sawayama

Große Ehre für Rina Sawayama: Kein Geringerer als Elton John höchstpersönlich hält ihr Debütalbum „Sawayama“ für eines der stärksten Alben des Jahres.

In seiner eigenen Radiosendung „Rocket Hour“ rief der 73-Jährige seine Kollegin per FaceTime an und sagte zu ihr: „Hi Rina, es ist so wundervoll, mit dir zu sprechen, denn bisher ist deine Platte mein Album des Jahres. Es eine phänomenale Platte. Wir haben sie in der Show sehr oft gespielt. Du standest auf meiner Liste, denn ich wollte mit dir sprechen, denn du faszinierst mich.“

„Sawayama“ von Rina Sawayama erschien übrigens im April (17.04.).

