Eminem: Emotionale Worte an Einwohner seiner Heimatstadt

Eminem hat sich in der Corona-Krise mit emotionalen Worten an die Einwohner von Detroit, seiner Heimatstadt, gewandt.

In einem Livestream des Online-Festivals “Everybody vs. Covid-19” sagte der US-Rapper: „Wir müssen alle zusammenarbeiten, um sicher zu sein. Detroit ist nicht nur eine Stadt. Es ist ebenfalls ein Gefühl, ein Kampf, eine Lebenseinstellung. Aber vor allem ist Detroit eine Stadt, in der wir für das kämpfen, an das wir glauben und in der wir uns nicht einfach alles gefallen lassen und aufgeben. Und während der aktuellen Covid-19-Pandemie ist es nichts anders. Wir müssen also noch einiges zu tun, um gesund zu bleiben.“

Eminem hat in der Corona-Krise übrigens neulich Essen für ein Detroiter Krankenhaus spendiert.

