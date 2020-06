EP von Nico Santos und Topic

Mit „Like I Love You” haben Nico Santos und Topic einen gemeinsamen Hit gelandet. Anschließend legten sie mit diversen Remixen ihres Songs nach, die sie jetzt alle auf die EP „Like I Love You – The Mixes“ gepackt haben. Das berichtet „Universal Music“. Demnach ist auf dieser Platte für jeden die passende Version dabei. Denn von einem clubfähigen Tanzmix über einen emotionsgeladenen Balladenmix bis hin zum spanischen ESC Mix – es gibt einfach alles und jede Version glänzt in ihrer eigenen Individualität.

Hier die Tracklist:

1. Like I Love You — Topic & FRDY Remix

2. Like I Love You — The Lonely Piano Session

3. Like I Love You — Free ESC Version

4. Like I Love You — Acoustic Live Version

5. Like I Love You — Topic & FRDY Remix / Extended Version

Foto: (c) Universal Music