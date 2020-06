„Eskimo Callboy“: Neues Album und Tour!

„Eskimo Callboy“ geben gerade so richtig Vollgas! Nachdem letzte Woche (19.06.) ihre Single „Hypa Hypa“ erschienen ist, kündigte die Band auch gleich ein neues Album an. Wie „morecore.de“ berichtet, wird es „MMXX“ heißen und am 11. September rauskommen. Mit den neuen Songs im Gepäck geht’s dann Anfang 2021 auch auf große Headliner-Tour nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Seit gestern (22.06.) gibt es überall Karten im Vorverkauf.

Und hier die Live-Termine:

08.01.2021 – DE – Kiel, MAX

09.01.2021 – DE – Rostock, M.A.U

12.01.2021 – DE – Dresden, Schlachthof

13.01.2021 – DE – Stuttgart, Im Wizemann

15.01.2021 – AT – Graz, PPC

16.01.2021 – DE – Lindau, Club Vaudeville

17.01.2021 – CH – Pratteln, Z7

18.01.2021 – DE – Saarbrücken, Garage

20.01.2021 – DE – Aschaffenburg, Colos-Saal

24.01.2021 – DE – Hannover, Capito

Foto: (c) LooMee TV