Eunique: „Wie gut kennst du die Geschichte deines Landes“

Rassismus ist lange nicht nur ein US-amerikanisches Problem. Darauf macht Eunique aufmerksam.

Die Rapperin schrieb auf ihrer „Instagram“-Seite: „Wie gut kennst du dich mit der Geschichte deines Landes aus? Wie sah es eigentlich in den deutschen Kolonien damals aus? Recherchiert zu eurem Land. Ich habe mir diese Woche so viele Dokus gegeben wie noch nie. Ich bin multi und gemischt as fuck und hier aufgewachsen und du? Ich weiß, Geschichte in Schule war langweilig, aber um gewisse Zusammenhänge zu verstehen ist es wichtig.“ Dazu fügte sie noch die Hashtags #educateyourself #kobrassindnichtignorant hinzu.

Viele Stars zeigen in den sozialen Medien und auf den Straßen ihre Solidarität der schwarzen Bevölkerung gegenüber.

