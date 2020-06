Ex-Fußballprofi Thomas Beattie outet sich als schwul

Der ehemalige englische Fußballprofi Thomas Beattie, der bereits in England, Kanada und Singapur gespielt hat, outet sich jetzt als schwul. Fünf Jahre nach seiner Karriere als aktiver Spieler, denn währenddessen hatte er zu viel Angst. In einem emotionalen Artikel für das US-Sportmagazin „ESPN“ schreibt der 33-Jährige über die Zeit damals: „Normalerweise bin ich ein sehr sozialer Mensch, aber ich wurde unsozial, um Situationen zu vermeiden, die mich entlarven könnten. (…) In einem sportlichen Umfeld ist das Schlimmste, was jemand sagen kann: ‚Du bist so schwul!‘ (…) Es fühlte sich nie wie eine Option an, schwul zu sein und gleichzeitig eine Karriere im Profi-Fußball zu haben. Die Gesellschaft sagte mir, meine Männlichkeit sei mit meiner Sexualität verbunden.“

Heute sagt Thomas Beattie ganz selbstbewusst: „Ich bin ein Bruder, Sohn, Freund, ehemaliger Profifußballer, Unternehmer und nervig-kämpferischer Junge. Ich bin eine Menge Dinge, und eines davon ist schwul.“ Der ehemalige Fußballprofi hat für sein Outing viel Zeit und Mut gebraucht und hofft, dass es die nächste Generation einfacher hat.

Auch in Deutschland ist das Thema Homosexualität im Fußball ein Tabu. 2014 outete sich der ehemalige Nationalkicker Thomas Hitzlsperger als schwul.

