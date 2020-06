Ex-„Liquido“-Sänger Wolfgang Schrödl kritisiert Pop-Produktionen

Der ehemalige „Liquido“-Sänger Wolfgang Schrödl hat sich im „Musikexpress“-Interview zum Sound der vergangenen Jahre geäußert.

Auf erfolgreichen Electro Pop wie den von „Milky Chance“ und „Alle Farben“ angesprochen, sagte er: „Ich würde (…) ‚Milky Chance‘ von all den DJ-Acts unterscheiden. ‚Milky Chance‘ sind eine richtige Indie-Band in einem House-Gewand. ‚Alle Farben‘ und Co. finde ich interessant, weil ihre Musik auf den Markt produziert ist. Texte mit Inhalt finde ich natürlich gut und sehe da einen Mangel, viele Pop-Produktionen kommen oft wenig authentisch daher und sind auf Mitsingbarkeit produziert. Der Inhalt spielt keine große Rolle. In meinem Alter würde ich schon gerne durch die Lyrics erahnen, wie die Person dahinter tickt.“

Der Ex-„Liquido“-Sänger Wolfgang Schrödl macht übrigens aktuell als Senex Musik. Dazu sei er „wie die Jungfrau zum Kinde“ gekommen, meinte er.

Foto: (c) I Am Johnnes