Ex-„Liquido“-Sänger Wolfgang Schrödl über Erfolg der „Narcotic“-Neuauflage

Vor rund 20 Jahren haben „Liquido“ mit „Narcotic“ die Musikwelt erobert und zum Jubiläum lieferte das Berliner Duo „YouNotUs“ eine zeitgemäße Version des Klassikers. Wie es zu der Zusammenarbeit mit „YouNotUs“ kam, erzählte der ehemalige „Liquido“-Sänger Wolfgang Schrödl jetzt im „Musikexpress“-Interview.

Er sagte: „In Berlin-Kreuzberg mietete ich ein Studio. Ein paar andere Jungs kamen als Co-Hauptmieter dazu und sprachen mich in der Küchenzeile an, ob sie sich mal an meinen Song herantrauen dürften. (…) Ich bin als alleiniger Urheber des Songs sehr protektiv. Habe (…) [den beiden Jungs] dann aber zugestanden, sich mal dranzusetzen. Ich war schließlich ihrerseits im Studio jederzeit willkommen. Protegieren wollte ich aber nicht, ist ja nicht mein Genre. Ich habe geholfen, die Akustikgitarre einzuspielen. Sie wollten sogar, dass ich die Nummer singe. Wollte ich aber nicht. Ich werde als angebliches One-Hit-Wonder ja eh seit 20 Jahren auf diesen Song reduziert. Deshalb habe ich als graue Eminenz dann nur den C-Part gesungen. (…) Alle Plattenfirmen hatten Bock und ich habe es bei aller Skepsis freigegeben. So kam es zu dem Erfolg, mit dem ich selbst gar nicht rechnete.“

Wolfgang Schrödl war übrigens immer davon überzeugt, dass sein Lied „Narcotic“ irgendwann von den richtigen Leuten neu interpretiert werden würde.

Foto: (c) I Am Johnnes