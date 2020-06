„Faith No More“: Ersatztermine für Europa 2021

“Faith No More” sind zurück und hatten die ersten Europa-Konzerte seit fünf Jahren angekündigt. Jetzt im Juni wollten die Gründerväter des Crossover in Berlin und Stuttgart auftreten – und dann kam Corona.

Aber es gibt eine Zeit nach Corona, dachte die Band und überlegte sich Ersatztermine. Die Nachholkonzerte finden nun fast genau ein Jahr später statt, also im Sommer 2021. Am 21. Juni sind “Faith No More” in Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle), am 23. Juni in Berlin (Max Schmeling Halle) und am 07. Juli dann in Zürich (Halle 622). Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig, Nachschub gibt es auch noch bei „eventim.de“.

In der Konzert-Ankündigung brachten “Faith No More” übrigens die Worte Ärsche, Prostata und Darmspiegelung unter.

Foto: (c) LooMee TV