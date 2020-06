„Festivals für Festivals“: Initative für deutsche Festivallandschaft

Die Coronavirus-Pandemie hat die Kulturwelt schmerzlich getroffen. Statt eines Festivalsommers mit Freunden und guter Musik heißt es Abstand halten. Dem will jetzt das Team von „Höme – Für Festivals“ mit der Initiative „Festival für Festivals“ entgegenwirken und vereint dafür am Wochenende vom 21. bis 23. August über 130 Events.

Johannes Jacobi, Mitbegründer von „Höme – für Festivals“, sagte laut „Verstärker Medienmarketing“ dazu: „Wir alle haben in den letzten Wochen gespürt, was uns durch den Ausfall der Festivalsaison in diesem Jahr fehlen wird, aber wir haben eben auch gesehen, dass viele – egal ob Festivalfans oder die Macher*innen – ihre Begeisterung zu dieser riesigen, diversen Festivallandschaft teilen. Hier wollen wir mit dem Festival für Festivals ansetzen, in dem wir Geld zur Unterstützung sammeln, Festivals, Initiativen, Künstler*innen und Dienstleister*innen aber auch den Festivalfans eine Bühne geben – und alle zusammen virtuell verbunden unsere Festivallandschaft feiern.“

Alle weiteren Informationen gibt es unter „festivalfuerfestivals.de“.

Foto: (c) LooMee TV