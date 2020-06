Fleur East trauert immer noch um ihren Vater

Fleur East hat ihre Trauer um den Tod ihres Vaters noch gar nicht richtig verarbeiten können. Malcolm East starb im März wenige Tage, bevor Großbritannien in den Lockdown ging.

Bei „Good Morning Britain“ sagte die Sängerin: „Es fühlt sich fast so an, als wäre es nicht passiert. Ich hatte noch gar keine Möglichkeit, in der realen Welt damit umzugehen. Es ist alles sehr, sehr schwierig.“

Halt bekommt Fleur East sicherlich von ihrem Gatten Marcel Badiane-Robin, dem sie letztes Jahr das Ja-Wort gegeben hat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos