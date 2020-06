Florian Silbereisen: Die neuen „Schlagerfest“-Termine sind da

Fans von Florian Silbereisen aufgepasst! Der Schlagerstar hat jetzt die neuen Termine für „Das große Schlagerfest XXL“ bekanntgegeben. Auf seinem offiziellen „Instagram“-Account schreibt Silbereisen, dass „endlich die neuen Tourneedaten feststehen“. Obendrauf hat der Sänger auch noch eine Überraschung parat. Weiter schreibt er: „Wir holen nächstes Jahr nicht nur die Termine 2020 nach – es wird auch vier neue geben!“ Die zwölf Termine zur „Party des Jahres“ waren allesamt für Mai dieses Jahres geplant. Aufgrund der Coronakrise konnten diese aber nicht stattfinden.

Die erste Ersatzshow steigt am 23. April 2021 in Hamburg. Den Abschluss bildet am 22. Mai 2021 Oberhausen. Dazwischen gastiert das „Schlagerfest“ in Berlin, Regensburg, Bamberg, Leipzig, Braunschweig, Erfurt, Bremen, Kiel, Hannover und Köln.

Hier alle Termine für „Das große Schlagerfest XXL“:

22.04.2021 Krefeld YAYLA Arena (Neuer Termin – Tickets gibt es bei „eventim.de“)

23.04.2021 Hamburg Barclaycard Arena (Verschoben vom 10. Mai 2020)

24.04.2021 Berlin Mercedes-Benz Arena (Verschoben vom 09. Mai 2020)

26.04.2021 Regensburg Donau-Arena (Verschoben am 14. Mai 2020)

27.04.2021 Bamberg Brose Arena (Verschoben vom 13. Mai 2020)

28.04.2021 Leipzig Arena Leipzig (Verschoben vom 12. Mai 2020)

30.04.2021 Magdeburg GETEC Arena (Neuer Termin – Tickets gibt es bei „eventim.de“)

01.05.2021 Braunschweig Volkswagen Halle (Verschoben vom 03. Mai 2020)

02.05.2021 Erfurt Messehalle (Verschoben vom 04.05.2020)

07.05.2021 Dortmund Westfalenhalle (Neuer Termin – Tickets gibt es bei „eventim.de“)

08.05.2021 Bremen ÖVB-Arena (Verschoben vom 02. Mai 2020)

09.05.2021 Oldenburg Große EWE-Arena (Neuer Termin – Tickets gibt es bei „eventim.de“)

19.05.2021 Kiel Sparkassen-Arena-Kiel (Verschoben vom 06. Mai 2020)

20.05.2021 Hannover ZAG Arena (Verschoben vom 07. Mai 2020)

21.05.2021 Köln LANXESS Arena (Verschoben vom 08. Mai 2020)

22.05.2021 Oberhausen König-Pilsner-Arena (Verschoben vom 01. Mai 2020)

Foto: (c) Juergens & Partner / D. Beckmann