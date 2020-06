„Foals“ fangen schon früher mit Albumarbeiten an

Gute Nachrichten bei den „Foals“: Nachdem die Band aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihrer Europatournee auf nächstes Jahr verschieben mussten, könnte es zumindest neue Musik von ihnen geben.

Drummer Jack Bevan meinte jedenfalls zum „Guardian“: „Unser ursprünglicher Plan war es, 2020 mit Touren zu verbringen und dann nächstes Jahr ins Studio zu gehen. Aber ich denke, wir werden stattdessen später im Jahr mit dem Schreiben anfangen und dann nächstes Jahr auf Tour gehen, wenn wir das dürfen.“

Letztes Jahr haben „Foals“ beide Teile von „Everything Not Saved Will Be Lost“ veröffentlicht.

Foto: (c) Nabil Elderkin / Warner Music