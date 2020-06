„Forbes“: Die reichsten Promis 2020

Kein Promi hat in den vergangenen zwölf Monaten so viel verdient wie Kylie Jenner. Der Realtiy-Star konnte eine stolze Summe von 590 Millionen Dollar einstreichen. Das geht aus der alljährigen Liste des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ hervor. Viel zu verdienen liegt offenbar in ihrer Familie, denn auf Platz zwei folgt kein Geringerer als ihr Schwager Kanye West. Allerdings ist der Rapper weit abgeschlagen und kann „nur“ 170 Millionen Dollar sein Eigen nennen. Bronze geht an den Tennis-Star Roger Federer, der auf 106,3 Millionen Dollar Verdienst kommt.

Hier die Top Ten der reichsten Promis 2020:

1. Kylie Jenner: 590 Millionen Dollar

2. Kanye West: 170 Millionen Dollar

3. Roger Federer: 106,3 Millionen Dollar

4. Cristiano Ronaldo: 105 Millionen Dollar

5. Lionel Messie: 104 Millionen Dollar

6. Tyler Perry: 97 Millionen Dollar

7. Neymar: 95,5 Millionen Dollar

8. Howard Stern: 90 Millionen Dollar

9. Lebron James: 88,2 Millionen Dollar

10. Dwayne Johnson: 87,5 Millionen Dollar

