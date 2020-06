Fynn Kliemann erhält „Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Charts“

Vom Heimwerker-King zum Chartkönig: Fynn Kliemann hat es geschafft. Das Multitalent – er ist Heimwerker, Unternehmer, Webdesigner, Musiker, Autor, Social Media-Star und Schauspieler erobert jetzt die Hitparaden. Mit seinem zweiten Album „POP“ startet er nun in den Offiziellen Deutschen Charts durch. Das berichtet „GfK Entertainment“ und verlieh dem Künstler gestern (05.06.) dafür eine besondere Auszeichnung: den „Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Charts“.

Dort heißt es in einer Mitteilung über Kliemanns Album „POP“: „Das innerhalb eines Jahres entstandene Werk, dessen physische Version nur einmalig produziert wurde und dessen Einnahmen teilweise an neue Künstler gespendet werden, erobert mit grandiosen Verkaufszahlen die Spitze der Hitliste.“ Ja, Fynn Kliemann schafft es diese Woche direkt von der Null auf die Eins in den Album-Charts und vertreibt damit „Das Tauschkonzert, Vol. 7“ vom Thron.

Sein Debütalbum „Nie“ (VÖ 2018) vertrieb Fynn Kliemann übrigens einzig und alleine über seinen eigenen Webshop, daher wurden die Verkäufe auch nicht für die Charts gezählt. Das war dem Musiker aber egal. Er ließ das Album ohnehin nur einmal produzieren und es wird auch nicht nachgepresst.

Foto: (c) GfK Entertainment / Fynn Kliemann