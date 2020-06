George Ezra: Lügt er bei seinem Alter?

Ist George Ezra wirklich erst 27 Jahre alt? Seine tiefe Stimme könnte vermuten lassen, dass der Sänger ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat. Und offenbar kamen auch andere auf diesen Gedanken.

In seinem Podcast „Phone A Friend“ erzählte Ezra: „Ich habe einen Freund in Cornwall, mit dem ich seit ich 18 oder 19 war zusammenarbeitete. Eines Tages fragte mich dieser Freund: ‚Ich fühle mich wirklich dumm, dich das zu fragen, aber lügst du wegen deines Alters?‘ (…) Ich lächelte und meinte: ‚Nein, warum fragst du?‘ Er meinte: ‚Wir haben ein Gerücht gehört, nachdem du eigentlich schon 32 bist, aber wegen deines Alters lügst.‘ Ich habe offensichtlich gelacht und meinte dann: ‚Schau mich an. Ich welcher Welt wäre ich 32?‘“

George Ezra hat übrigens vorletzte Woche (07.06.) seinen 27. Geburtstag gefeiert.

