Geri Horner zeigt ihr Söhnchen

Geri Horner hat zwei leibliche Kinder und eine Stieftochter. Der dreijährige Montague ist der gemeinsame Sohn von Geri und ihrem Eheman, dem Red Bull-Teamchef Christian Horner.

Von ihm postete das „Spice Girl“ jetzt ein süßes Foto auf „Instagram“. Der Kleine, der offenbar Mamis rote Haare geerbt hat, scheint darauf einen Sommertag zu genießen und schleckt genüsslich an einem Eis. Dazu schrieb seine stolze Mutter: „Ich liebe Sonntage! Was liebt ihr an Sonntagen?“

Geri hat aus ihrer früheren Beziehung mit Drehbuchautor und Regisseur Sacha Gervasi die 14-jährige Tochter Bluebell Madonna. Ihr Ehemann Christian brachte 2015 noch seine Tochter Olivia mit in die Ehe, sie ist heute sechs Jahre alt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos