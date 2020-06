„Global Goal: Unite for Our Future“: Konzert für die Corona-Bekämpfung

Die Organisation „Global Citizen“ will mit der Kampagne „Global Goal: Unite for Our Future“ auf die unverhältnismäßigen Auswirkungen der Pandemie auf benachteiligte Gruppen, darunter die Ärmsten der Welt und People of Colour, aufmerksam machen und diese bei der Bewältigung der Pandemie unterstützen.

Unter der Schirmherrschaft der EU findet am kommenden Samstag (27.06.) eine virtuelle Geberkonferenz und ein Konzert statt. Bei diesem treten unter anderem Miley Cyrus, Shakira, „Coldplay“, Usher und Justin Bieber auf. Die Organisation „Global Citizen“ schreibt auf ihrer Homepage: „Im Mittelpunkt der zweistündigen TV-Show stehen neben Auftritten und Beiträgen von internationalen Künstler*innen auch die Wissenschaftler*innen, die derzeit unter Hochdruck an der Entwicklung von Covid-19-Behandlungsmethoden und -Impfstoffen arbeiten. Zudem wird es auch Botschaften mit finanziellen Zusagen von Regierungen, Unternehmen und Philanthrop*innen zur Eindämmung von Covid-19 geben.“

Das Konzert wird übrigens von Dwayne Johnson moderiert.

Foto: (c) PR Photos