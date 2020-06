Gustav von „Tokio Hotel“ und die Nasenhaarwachs-Qualen

Vor vier Jahren ist Gustav Schäfer, der Drummer der Band „Tokio Hotel“, zum ersten Mal Vater geworden. Auf „Instagram“ zeigt er jetzt immer öfter süße Einblicke in sein Familienleben mit Frau und Tochter – es gibt jedoch auch schmerzhafte Einblicke. Aber was tut man nicht alles für seine Gesundheit?

In einem aktuellen Video hält der tapfere Papa eine Packung Nasenhaarwachs ins Bild und sagt: „Draußen regnet es, aber ich habe gerade so einen richtig schönen Allergie-Schub. Und Frauchen meint, es könnte wohl an meinem doch recht intensiven Nasenhaarbewuchs liegen. Jetzt hat sie mir hier so ein Zeug hingestellt. Könnte spannend werden.“ Dann kommt eine Frauenhand ins Bild, die ihm Wachsstäbchen in die Nase steckt. Er jammert: „Ich fang an zu weinen.“ Beim Herausziehen des ersten Stäbchens fällt ihm das Smartphone aus der Hand, beim zweiten Stäbchen ist er ganz tapfer und filmt weiter, schreit dann aber: „Oh, Alter, wer macht denn so was?“ In einem weiteren Video teilt Gustav dann mit: „Ich habe die körperlichen Qualen meiner Frau überstanden. Ich lebe immer noch.“ Tja, wer schön beziehungsweise gesund sein will, muss leiden.

In der aktuellen Single „Chateau“ (VÖ 2019) von „Tokio Hotel“ geht es übrigens um die Liebesgeschichte von Tom Kaulitz und Heidi Klum. Die beiden haben letztes Jahr geheiratet.

