Gwyneth Paltrow: Duftkerze riecht nach Orgasmus

Gwyneth Paltrows „Goop“-Shop läuft wohl ganz gut. Ihre Duftkerze „Das riecht nach meiner Vagina“ war lange ausverkauft, ist jetzt aber wieder für 83 Euro zu haben. Und die Schauspielerin hat sich direkt was Neues ausgedacht.

In „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon hat Paltrow erzählt: „Und wir haben eine neue, die eher etwas für dich sein könnte, um sie deiner Frau zu geben.“ Dann hielt sie ihre neue Duftkerze in die Kamera und darauf steht: „Das riecht nach meinem Orgasmus.“ Und passend dazu ist die Kerze auch verpackt. Die Oscar-Preisträgerin zeigt auch diese in die Kamera und sagt: „Und auf der Verpackung ist ein Feuerwerk.“ Moderator Fallon findet es lustig und sagt: „Natürlich ist das da drauf.“

Gwyneth Paltrow hat übrigens ihr Oscar-Kleid versteigert, um das Geld für die Corona-Hilfe zu sammeln.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos