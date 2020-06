Gwyneth Paltrow: „Habe keinen Schimmer, was über mich geschrieben wird!“

Gwyneth Paltrow schert sich nicht um Hass-Kommentare gegen sie im Internet. Das gestand die 47-Jährige in einem Interview mit der Schweizer „Blick“. Weil die Hollywood-Schauspielerin ihre Meinung auf „Twitter“ und Co. immer offen ausspricht, erntet sie immer wieder negative Kommentare. Auf die Frage, wie sie damit umgehe, sagte sie:

„Um ehrlich zu sein, habe ich keinen blassen Schimmer, was abläuft. Ich bekomme nur selten mit, was über mich gesagt wird. Nach so vielen Jahren im Rampenlicht habe ich gelernt, dass man sich von den Meinungen anderer fernhalten muss.“

Aktuell ist Gwyneth Paltrow übrigens auf „Netflix“ in der zweiten Staffel der Serie „The Politician“ zu sehen. „The Politician“ handelt von Payton Hobart, einem Schüler, der eine politische Karriere anstrebt und das Ziel verfolgt, US-Präsident zu werden.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos