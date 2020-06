Hailey und Justin Bieber: Ist das noch Camping?

Was tun, wenn man ein millionenschweres Konto hat und trotzdem nicht richtig in den Urlaub fliegen kann? Genau, man fährt raus in die Natur und macht ein bisschen Camping. Doch als Popstar von Welt campt man nicht einfach in einem gewöhnlichen Wohnmobil. Nein, es muss schon ein rollender Palast sein. Das haben sich jetzt Hailey und Justin Bieber auch gegönnt. Schließlich hat Biebs nach der Corona-bedingten Absage seiner „Changes“-Tour ein bisschen Luft im Terminkalender. Das berichtet „rtl.com“.

Ihr Luxuswohnmobil soll irgendetwas zwischen 1,3 und 2,2 Millionen Euro gekostet haben und lässt wirklich keine Wünsche offen: ein eingebauter Kamin, drei Flachbild-Fernseher, Kuschel-Couch, beheizbarer Holzboden, Infrarotsauna und vieles mehr. So lässt sich die Zeit in Utah aushalten.

Justin Bieber gehört übrigens zu den vielen Promis, die sich solidarisch mit der „Black Lives Matter“-Bewegung zeigen.

