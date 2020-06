Hank von Hell: „Die einzige Medizin ist Rock’n’Roll“

Am 15.06. – also exakt an seinem Geburtstag – hat Hank von Hell sein zweites Solo-Album „Dead“ veröffentlicht. Darin würzt der Musiker Rock’n’Roll mit Pop, Disco und Rocksoli. Die Liebe zum Heavy Metal und dem Hard Rock der alten Tage ist dem 48-Jährigen anzuhören.

Im Interview mit „Krone“ sagte er: „Ein guter Rock’n’Roll-Song erzählt eine Geschichte von dir. Rock’n’Roll ist vulgär, erregt und offensiv – all diese Dinge fehlen mir in dem Bereich seit Jahren. Jeder Mensch fühlt sich manchmal als Sklave der Gesellschaft, Depressionen nehmen zu uns und man weiß nicht mehr, wo man steht. Die einzige Medizin, die schon immer geholfen hat, war der Rock’n’Roll. Mit ihm fällt es dir leichter, Montagmorgen in die Arbeit zu gehen. Er hilft dir Stärke zu finden, wenn du gemobbt wirst. Er hilft dir, wieder Selbstliebe zu finden, die du verloren geglaubt hast. Es ist ungemein wichtig, dass er weiter besteht.“

Vor zehn Jahren endete das Verhältnis von Hank von Hell und „Turbonegro“. Im Interview sagte der Ex-Frontmann er habe seinen Frieden mit der Band geschlossen: „Sie machen ihr Ding und ich meines. Insofern ist alles absolut okay. Von Turbonegro-Fans habe ich auf meine Solowerke aber nur tolles Feedback bekommen, was mich sehr freut.“

Foto: (c) LooMee TV