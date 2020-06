Happy Birthday, Tom Jones

Tom Jones ist vorgestern (07.06.) stolze 80 Jahre alt geworden. Seit fast sechzig Jahren ist er nun schon im Show-Geschäft und haut das Publikum mit seiner gewaltigen Stimme aus den Latschen. Und auch mit 80 hört der Musiker nicht auf. Er hat schon sehr genaue Pläne für die Zukunft. Auf seinem „Instagram“-Kanal kündigte Tom Jones an, dass seine Tour „A Celebration“ auf jeden Fall kommendes Jahr stattfinden wird. Also von wegen Rente!

Dabei war sein Start ins Leben alles andere als glamourös. Er wuchs in einem kleineren Ort namens Pontypridd im Süden von Wales auf. Mit 15 Jahren beendete er die Schule letztendlich ohne Abschluss in der Tasche. Unter dem Namen „Tiger Tom“ tingelte er durch diverse Bars und Clubs in Großbritannien, bis er 1964 von dem Manager Gordon Mills entdeckt wurde. Aber der Erfolg stellte sich nicht sofort ein. Erst als „It’s Not Unusual“ die Spitze der britischen Charts stürmte, ging es mit seiner Karriere steil bergauf.

Bei fast sechzig Jahren Musikgeschäft gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Anekdote. Die sollen wohl auch verfilmt werden.

