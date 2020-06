Howard Carpendale hört viel „Coldplay“ und Elvis Presley

Bei Howard Carpendale daheim gibt es derzeit öfters Lachs, Burger und mexikanische Fajitas mit Spicy Chicken. Das hat der Musiker im Corona-Quarantäne-Fragebogen von „Eventim“ verraten. Und was rät er, um das Immunsystem zu starken? Seine Antwort: „Frische Ingwershots, lange Spaziergänge, keinen Alkohol und keinen Kaffee!“ Und was hat er für Film-Tipps an seine Fans, um die triste Realität zu vergessen? Dazu meinte der der Sänger: „‘Good Fellas‘ (old, but good!), ‚A Star Is Born‘ mit Lady Gaga und Bradley Cooper und ‚Bohemian Rhapsody‘ über die Geschichte der Band ‚Queen‘.“

Howard Carpendale hört gerade übrigens besonders gerne Alben von Coldplay („X&Y“), Giovanni Zarella („La vita è bella“) und Elvis Presley („LIVE 1969 at the International Hotel, Las Vegas“).

Howard Carpendales Tour „Die Show meines Lebens“ wurde aus Corona-Gründen übrigens in den September verschoben.

Foto: (c) Marc Pfitzenreuter / PR Photos