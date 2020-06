Iggi Kelly: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Das gilt auch für den Sohn von Patricia Kelly. Der 16-Jährige Iggi Kelly hat nämlich Ende Mai seine zweite Single „Unbreakable“ rausgebracht. Dieser gefält nicht nur den Fans, sondern auch seiner stolzen Mama.

Patricia Kelly postete eine Hörprobe des Songs auf ihrer „Instagram“-Seite und schrieb dazu: „Ich erinnere mich, als du mir dieses Lied zum ersten Mal gezeigt hast, habe ich mich sofort in es verliebt und wusste in diesem Moment, dass dies ein großes Lied ist. Das beste, dass Du bisher geschrieben hast. Ich bin so stolz auf dich!! Du warst bereit, bei Null anzufangen, und ich habe Dich manchmal heftig kritisiert – aber Du wolltest die Wahrheit von mir hören. Alles, um besser im Songwriting zu werden und bessere Songs zu machen.“ Weiter schwärmte die 50-Jährige: „Schau, wie weit du gekommen bist, mein Sohn. Dies ist ein Lied, von dem ich wünschte, ich hätte es komponiert. So eifersüchtig… Ich liebe dich!“

Iggi Kelly ist übrigens seit einem Jahr mit seiner Freundin Eske zusammen.

