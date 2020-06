Iggy Pop fordert Schutz für Raubkatzen

Wilde Tiere gehören in die Natur und nicht in den privaten Garten von reichen Menschen. Diese Ansicht vertritt Iggy Pop, weswegen er jetzt eine Petition unterschrieben hat, die in Florida genau das erreichen möchte.

In einem Statement lässt der Musiker dazu laut „Stereogum“ verlauten: „Der Big Cat Public Safety Act (…) zielt darauf ab, dass Großkatzen von Missbrauch und Vernachlässigung durch Privatbesitzer dieser wilden Tiere geschützt werden und er verbannt gefährliche öffentliche Aufeinandertreffen mit ihnen.“

Neben Iggy Pop haben übrigens auch andere Promis wie Joaquin Phoenix und Rooney Mara diese Petition unterzeichnet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos