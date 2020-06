Ist Johnny Depp frisch verliebt?

Was haben Johnny Depp, Uschi Glas und Sophie Hermann miteinander zu tun? Uschi Glas ist die Stiefmutter von Sophie Hermann und die soll angeblich Johnny Depp daten. Das berichtet „RTL“ mit Berufung auf einen Insider.

„RTL“ schreibt: „Wie die interne Quelle herausgefunden haben will, soll Johnny Depp Sophie Hermann in London kennengelernt haben. (…) Als er zu einem Dreh aufbrach, soll sie ihm angeblich ihre Nummer in die Saiten seiner Gitarre geklemmt haben.“ Und es gibt noch ein Indiz: beide folgen sich gegenseitig auf „Instagram“. Und der 57-Jährige folgt insgesamt nur 116 Personen. Hermann und Depp haben sich noch nicht dazu geäußert.

Johnny Depp ist übrigens noch gar nicht so lange bei „Instagram“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos