J Balvin: Essay über mentale Gesundheit

J Balvin kämpfte lange mit Depressionen und Angstzuständen.

In einem persönlichen Essay, das dem „People“-Magazin vorliegt schreibt der 35-Jährige über seine Probleme: „Was mentale Gesundheit universell macht ist, dass sie nicht diskriminierend ist. Deiner mentalen Gesundheit ist egal, wie alt du bist, welche Hautfarbe du hast, welchen Hintergrund du hast, nichts davon ist wichtig. Es ist egal, wie du aussiehst, mit wem du ausgehst, oder wie viel Geld du hast. Sicher ist es für jeden von uns anders, aber es betrifft uns alle. Die Wahrheit ist doch, dass jeder auf der Welt mit psychischen Problemen kämpfen kann und trotzdem ist nicht jeder bereit dazu, das zu akzeptieren. Ich weiß das ganz genau, weil ich das selbst durchgemacht habe. Weil ich ein Künstler bin, der erfolgreich ist, kommt keiner auf die Idee, dass ich an Angstzuständen leide. Aber genau damit hatte ich zu kämpfen. Außerdem bin ich Lateinamerikaner. Und ich weiß, dass es in meiner Community einige Vorurteile gibt, wenn es um die mentale Gesundheit geht. Viele Latinos sprechen nicht über Depressionen, weil sie Angst haben, dass das nicht männlich sei oder dass sie als verrückt angesehen werden könnten. Ich zögere nicht und sage, dass ich depressiv war.“

Jetzt hat der Musiker eine Methode gefunden, die ihm hilft, besser damit klar zu kommen – er meditiert.

