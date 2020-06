J Balvin: „Ich flehe die Latino-Gemeinschaft an, mir zu folgen“

Die Latino-Gemeinschaft stellt sich hinter die protestierende farbige Bevölkerung – allen voran J Balvin.

Auf „Instagram“ schrieb der Musiker: „Von diesem Tag an verspreche ich als Mensch, als Künstler, als Latino, als Freund, mich zu bessern. Ich verspreche, dass es meine Verantwortung als Anführer der Latino-Gemeinschaft ist, mich über die missliche Lage der schwarzen Bevölkerung in Amerika weiterzubilden. (…) Und viel wichtiger, zu lernen, wie ich ein besserer Verbündeter sein und dabei helfen kann, das System durch meine Stimme und meine Aktionen zu ändern. Ich flehe die Latino-Gemeinschaft an, mir zu folgen. Wir selbst als Minderheit kennen nur einen kleinen Teil des Schmerzes, den sie jeden Tag durchleben müssen. Lasst uns unseren Brüdern und Schwestern helfen.“

Aus diesem Grund hat J Balvin Geld an die gemeinnützige Organisation Color of Change gespendet.

