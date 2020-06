Jason Mraz: „Die Zeit für Handlungen ist gekommen“

Vorgestern (19.06.), am Freiheitstag für die schwarze Bevölkerung der USA, bringt Jason Mraz sein neues Album „Look For The Good“ heraus.

Der Sänger ließ im Vorfeld schon verkünden, dass er die gesamten Einnahmen daraus, inklusive seines Labelvorschusses und der späteren Tantiemen, an verschiedene gemeinnützige Organisationen spenden wird. Mraz sagte laut „MCS“: „Der 19. Juni ist ein historischer Tag in der Förderung der Gleichberechtigung. Ich bin stolz darauf, solidarisch mit der ‚Black Lives Matter‘-Bewegung zu sein und sie unterstützen zu können, indem ich ihnen alle meine Einnahmen aus den Verkäufen und Streams meines neuen Albums ‚Look For The Good‘ spenden werde. (…) Die Zeit ist gekommen, nach all den Versprechen, Gedanken und Gebeten endlich zu handeln!“

Hier die Tracklist:

1. Look For The Good

2. Make Love

3. My Kind

4. Good Old Daze

5. You Do You (feat. Tiffany Haddish)

6. Wise Woman

7. Take The Music

8. Time Out (feat. Sister Carol)

9. DJ FM AM JJASON

10. Hearing Double

11. The Minute I Heard of Love

12. Gratitude

Foto: (c) Debby Wong / PR Photos