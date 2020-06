Jason Mraz: Neue Single mit Tiffany Haddish

Mit „You Do You” zeigt Jason Mraz seine Powerstimme. Dies ist bereits die dritte Singleauskoppelung aus seinem kommenden Album „Look For The Good“. Unterstützt wurde der Sänger dabei von Schauspielerin Tiffany Haddish.

Diese sagte laut „MCS“ über dieses Stück: „‘You Do You‘ bedeutet für mich die Versinnbildlichung dessen, woran ich glaube – nämlich, dass jeder Mensch er selbst sein und das tun sollte, was er oder sie liebt. Solange man niemandem wehtut. Das Leben wäre so viel leichter, wenn wir uns einfach so präsentieren würden, wie wir wirklich sind. Ich glaube, es gäbe weniger Gewalt, weniger Verwirrung und weniger Depression, wenn wir nicht mehr unser wahres Ich unterdrücken müssten. Das spielte auch eine große Rolle, als ich an Depressionen litt. Während dieser schrecklichen Pandemie sprach ich mit vielen meiner Freunde und Bekannten darüber. Ich habe bemerkt, dass viele lernen, sich selbst zu lieben und einfach näher bei sich selbst sind. Der beste Schritt dahin, tatsächlich sie selbst zu sein. Wenn das Schule macht, wird dies zu einer viel besseren Gesellschaft führen.“

„Look For The Good“, das neue Album von Jason Mraz , erscheint übrigens am 19. Juni.

