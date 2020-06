JC Stewart und das Musikvideo mit Emilia Jones

Mit Emilia Jones hat JC Stewart einen Star für sein Musikvideo zu seiner Single „I Need You To Hate Me“ gefunden. Und dabei konnte der Sänger alles umsetzen, was er sich vorstellte.

Laut „Macheete“ sagte er dazu: „Ganz ehrlich: als ich fragte, ob wir vor einem alten Landhaus ein Auto in Brand setzen können, war das halb im Scherz. Doch genau so kam es. Ich bin so stolz auf dieses Video und es repräsentiert alles, was der Song in meinen Augen ist. Gewaltig, emotional, ambitioniert. Es war zudem großartig, Emilia Jones mit dabei zu haben. Sie ist eine unglaubliche Schauspielerin und es war eine Ehre, dass sie Ja gesagt hat! Ich hoffe, es gefällt euch!“

In „I Need You To Hate Me“ verarbeitet JC Stewart übrigens die Endphase einer Beziehung.

Foto: (c) Warner Music