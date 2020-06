JC Stewart: Worum es ihm in „I Need You To Hate Me“ geht

Der neue Song „I Need You To Hate Me“ klingt inhaltlich nach einer harten Nummer.

Im Interview mit „musikexpress.de“ verriet der 23-Jährige JC Stewart, dass er es gar nicht so meint. Er sagte: „Es geht mir dabei um die Phase am Ende einer Beziehung, in der beide wissen, dass es nicht funktioniert, aber keiner einen richtig guten Grund hat, die andere Person zu verlassen oder sich schuldig zu fühlen. Es geht aber auch um die Dunkelheit, die diese Situation mit sich bringt. Dieses Gefühl, das einen dazu bringt, dass man sich wünscht, man würde sich einfach hassen – damit es leichter wäre, sich voneinander zu lösen.“

Im Song „Have You Had Enough Wine?“ singt er darüber, dass er das Leben seiner Ex-Freundin ruiniert hat. Ob er das im wahren Leben auch glaubt, das verriet er im Interview auch: „Nein, letztendlich glaube ich nicht, dass ich ihr Leben zerstört habe. Aber ich bin schon immer sehr besorgt darüber, ob ich einen negativen Einfluss auf das Leben eines anderen Menschen habe – gerade wenn wir uns lange so nahe standen. Zum Glück verstehen wir uns in dem Fall immer noch echt gut.“

Foto: (c) Warner Music