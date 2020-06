Jennifer Lopez hofft auf Gott

Der brutale Mord am Afroamerikaner George Floyd hat in den USA einen bürgerkriegsähnlichen Zustand ausgelöst. Die Proteste, die seit rund einer Woche im ganzen Land stattfinden, arten oft aus. Autos werden zerstört, Läden geplündert, die Plünderer gewaltsam niedergeschlagen, Polizeistationen in Brand gesetzt und Polizisten getötet.

Für Jennifer Lopez ist das nur schwer zu ertragen. Die Sängerin schrieb via „Instagram“-Story: „Ich bete dafür, dass diese Welt wieder zu Gott findet.“

Übrigens: In letzter Zeit läuft’s bei Jennifer Lopez nicht so rund. Die 51-Jährige musste wegen des Coronavirus ihre Hochzeit verschieben.

Foto: (c) STPR / PR Photos