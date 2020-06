Jessie Ware: Ihr Album kommt trotz Corona

Für Jessie Ware steht es außer Frage, dass sie ihr Album trotz Coronavirus-Krise ganz normal veröffentlichen wird. Am Freitag (05.06.) erscheint ihre Platte mit dem Titel „What’s Your Pleasure?“. Die Sängerin selbst sagte gegenüber „Her.ie“ dazu: „In dieser Zeit wollte ich mir Disco-Dance-Groove anhören. Warum sollte ich also nicht ein Album veröffentlichen, das bereit war? Das versteht sich von selbst. Ich denke, jeder diskutiert Musik während des Lockdowns auf andere Weise. Ich habe das definitiv getan.“

Hier die Tracklist:

1. Spotlight

2. What’s Your Pleasure?

3. Ooh La La

4. Soul Control

5. Save A Kiss

6. Adore You

7. In Your Eyes

8. Step Into My Life

9. Read My Lips

10. Mirage (Don’t Stop)

11. The Kill

12. Remember Where You Are

Foto: (c) Landmark / PR Photos