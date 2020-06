Jessie Ware und die Drive-in-Konzerte

Jessie Ware will, wie so viele andere Künstler auch, ihr neues Album „What’s Your Pleasure?“ unbedingt live vorstellen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist dies aktuell jedoch nicht möglich. Auf das Konzept von Drive-in-Auftritten könnte sich die Sängerin deswegen einlassen.

Dem „Guardian“ sagte die 35-Jährige dazu: „Ich denke, man muss einfach positiv sein. Ich versuche ständig mir Wege für eine Präsentation der Platte auszudenken, auf wenn sie unorthodox sind. Was Drive-in-Gigs angeht, würde ich es versuchen. Ich denke nicht, dass es ideal ist. Wenn es genug Raum gibt, dann kann man fünf Menschen in einem Auto haben, die eine kleine Party feiern können. (…) Wenn das umsetzbar ist, dann würde ich es machen. Um fair zu sein, ich würde alles tun, solange ich die Platte den Menschen live präsentieren kann.“

Jessie Wares Album „What’s Your Pleasure?“ kommt übrigens diesen Freitag (26.06.) heraus.

Foto: (c) Landmark / PR Photos